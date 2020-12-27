​«Сантос» не согласен с рекордом Месси – официальное заявление

Футбольный клуб «Сантос» выпустил официальное заявление. Бразильцы не согласны, что Лионель Месси с 644 забитым голом за «Барселону» побил рекорд Пеле по голам за один клуб. «Сантос» считает, что Пеле забил за клуб 1091 раз.

Клуб пишет, что 448 голов Пеле, которые сегодня не учитываются, были забиты в товарищеских матчах в играх против сильных клубов, в числе которых значатся мексиканская «Америка», чилийский «Коло-Коло», «Ривер Плейт», «Бока Хуниорс», «Интер», «Реал», «Ювентус», «Лацио», «Бенфика» и другие. Даже самой «Барселоне», где играет Месси, Пеле забил четырежды.

«Сантос» подчёркивает, что товарищеские матчи проводились не со слабыми соперниками, как считают многие аналитики. При этом выдерживались официальные правила игры и протокол.

Клуб отмечает и структуру лиг в те времена – «Сантос» на протяжении долгих периодов не играл, чемпионат Паулиста, например, разыгрывался с июля по декабрь. Также в то время клубы предоставляли футболистам долгие периоды на подготовку к чемпионатам мира, поэтому Пеле не играл за «Сантос» более двух месяцев в 1962, 1966 и 1970 годах.