Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

​«Сантос» не согласен с рекордом Месси – официальное заявление

27 Декабря 2020, 09:10,

Instagram

Футбольный клуб «Сантос» выпустил официальное заявление. Бразильцы не согласны, что Лионель Месси с 644 забитым голом за «Барселону» побил рекорд Пеле по голам за один клуб. «Сантос» считает, что Пеле забил за клуб 1091 раз.

Клуб пишет, что 448 голов Пеле, которые сегодня не учитываются, были забиты в товарищеских матчах в играх против сильных клубов, в числе которых значатся мексиканская «Америка», чилийский «Коло-Коло», «Ривер Плейт», «Бока Хуниорс», «Интер», «Реал», «Ювентус», «Лацио», «Бенфика» и другие. Даже самой «Барселоне», где играет Месси, Пеле забил четырежды.

«Сантос» подчёркивает, что товарищеские матчи проводились не со слабыми соперниками, как считают многие аналитики. При этом выдерживались официальные правила игры и протокол.

Клуб отмечает и структуру лиг в те времена – «Сантос» на протяжении долгих периодов не играл, чемпионат Паулиста, например, разыгрывался с июля по декабрь. Также в то время клубы предоставляли футболистам долгие периоды на подготовку к чемпионатам мира, поэтому Пеле не играл за «Сантос» более двух месяцев в 1962, 1966 и 1970 годах.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Лионель Месси, Сантос, Пеле
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
NOBODY
27 Декабря 2020, 09:18

да не обращайте внимание, Сантос, все равно Пеле намного лучше!!! И это правда, что товарищеские матчи тех лет и сейчас - как небо и земля...Сейчас товарищеские никто за игру не считает, даже не как тренировку.....

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола