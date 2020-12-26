​Месси: «Гвардиола и Энрике – два лучших тренера»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высказался по поводу тренеров, с которыми он работал.

«В Хосепе Гвардиоле есть что-то особенное. Он заставляет вас видеть вещи иначе: как готовиться к матчам, как защищаться, как атаковать… Мне посчастливилось тренироваться под руководством Хосепа Гвардиолы и Луиса Энрике – двух лучших тренеров», - сказал Месси La Sexta.

Напомним, в последнее время регулярно появляются слухи о возможности воссоединения Хосепа Гвардиолы и Лионеля Месси в «Манчестер Сити». Действующий контракт аргентинского футболиста с «Барселоной» рассчитан до конца сезона.