​Почеттино может поспособствовать переходу Месси в «ПСЖ»

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26 Декабря 2020, 17:07,
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В ближайшее время Маурисио Почеттино должен сменить Томаса Тухеля на должности главного тренера «ПСЖ». Назначение аргентинского специалиста может поспособствоват переходу в парижский гранд форварда «Барселоны» Лионеля Месси, пишет Le Parisien.
Почеттино и Месси не просто являются соотечественниками. Они начинали свой футбольный путь в одном и том же аргентинском клубе – «Ньюэллс Олд Бойз».
Стоит отметить, что действующий контракт Лионеля Месси с «Барселоной» рассчитан до конца сезона. Уже зимой аргентинский нападающий имеет право подписать предварительный контракт с любым клубом из-за рубежа.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, ПСЖ, Лионель Месси, Маурисио Почеттино