​Почеттино может поспособствовать переходу Месси в «ПСЖ»

В ближайшее время Маурисио Почеттино должен сменить Томаса Тухеля на должности главного тренера «ПСЖ». Назначение аргентинского специалиста может поспособствоват переходу в парижский гранд форварда «Барселоны» Лионеля Месси, пишет Le Parisien.

Почеттино и Месси не просто являются соотечественниками. Они начинали свой футбольный путь в одном и том же аргентинском клубе – «Ньюэллс Олд Бойз».

Стоит отметить, что действующий контракт Лионеля Месси с «Барселоной» рассчитан до конца сезона. Уже зимой аргентинский нападающий имеет право подписать предварительный контракт с любым клубом из-за рубежа.