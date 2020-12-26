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​Почеттино может поспособствовать переходу Месси в «ПСЖ»

26 Декабря 2020, 17:07,

Depositphotos

В ближайшее время Маурисио Почеттино должен сменить Томаса Тухеля на должности главного тренера «ПСЖ». Назначение аргентинского специалиста может поспособствоват переходу в парижский гранд форварда «Барселоны» Лионеля Месси, пишет Le Parisien.

Почеттино и Месси не просто являются соотечественниками. Они начинали свой футбольный путь в одном и том же аргентинском клубе – «Ньюэллс Олд Бойз».

Стоит отметить, что действующий контракт Лионеля Месси с «Барселоной» рассчитан до конца сезона. Уже зимой аргентинский нападающий имеет право подписать предварительный контракт с любым клубом из-за рубежа.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, ПСЖ, Лионель Месси, Маурисио Почеттино
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