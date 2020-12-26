Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Реал» продаст Марсело из-за конфликта с Вараном

26 Декабря 2020, 15:53,

Global Look Press

32-летний бразильский защитник Марсело может покинуть мадридский «Реал» в зимнее трансферное окно, об этом рапортует издание El Chiringuito.

Согласно данным источника, футболист поссорился с партнером по команде Рафаэлем Вараном после поединка 11-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (1:2). Чтобы не нарушать атмосферу в коллективе, бразильца могут продать в январе. Кроме того, Марсело больше не входит в планы наставника команды Зинедина Зидана, который отдает предпочтение Ферлану Менди.

Напомним, что бразильский игрок выступает в составе «королевского» клуба с 2007-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Марсело, Рафаэль Варан
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
Игонин: «В «Зените» нет ни одного футболиста уровня Лиги чемпионов»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры
Салах решил покинуть «Ливерпуль» и назвал приоритетный вариант продолжения карьеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола