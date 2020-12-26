«Реал» продаст Марсело из-за конфликта с Вараном

32-летний бразильский защитник Марсело может покинуть мадридский «Реал» в зимнее трансферное окно, об этом рапортует издание El Chiringuito.

Согласно данным источника, футболист поссорился с партнером по команде Рафаэлем Вараном после поединка 11-го тура испанской Примеры с «Алавесом» (1:2). Чтобы не нарушать атмосферу в коллективе, бразильца могут продать в январе. Кроме того, Марсело больше не входит в планы наставника команды Зинедина Зидана, который отдает предпочтение Ферлану Менди.

Напомним, что бразильский игрок выступает в составе «королевского» клуба с 2007-го года.