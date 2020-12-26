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Сборная России поздравила Черышева с юбилеем

26 Декабря 2020, 13:10,

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В субботу, 26-го декабря, день рождения празднует полузащитник сборной России и испанской «Валенсии» Денис Черышев. Игроку исполнилось 30 лет.

«Волшебная левая Черышева сотворила немало шедевров. А его обаятельная улыбка украла сердца миллионов девчат.

Поздравляем и желаем побольше топовых голешников, крутых ассистов и максимального здоровья», - поздравила футболиста пресс-служба национальной команды.

Черышев провел восемь поединков в чемпионате Испании, отметившись одной результативной передачей.

В футболке национальной сборной России Денис сыграл 30 матчей и забил 12 голов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Денис Черышев
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