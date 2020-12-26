Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Хетафе» планирует подписать игроков «Барселоны» и «Реала»

26 Декабря 2020, 09:45,

Global Look Press

«Хетафе» планирует усилиться в зимнее трансферное окно, об этом информирует издание AS. Согласно данным источника, клуб проявляет заинтересованность в услугах полузащитника мадридского «Реала» Такефусы Кубо и хавбека каталонской «Барселоны» Карлеса Аленьи.

«Хетафе» рассчитывает подписать обоих футболистов на правах аренды. Испанские гранды готовы отпустить своих игроков. При этом для заключения сделки необходимо получить согласие Кубо и Аленьи.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании «Хетафе» провел 14 поединков, в которых набрал 17 баллов. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Хетафе, Трансферы футбола - зима 2021, Карлес Аленья, Такефуса Кубо
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Комментарии (2)
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0
andi
26 Декабря 2020, 11:06

Кубо надо отдавать в аренду Хетафе.В Вильреале у него мало практики.

1
NOBODY
26 Декабря 2020, 10:14

а по заголовку можно подумать - что всех игроков)))) и грандов ослабит, и сам усилится )))

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