«Хетафе» планирует подписать игроков «Барселоны» и «Реала»

«Хетафе» планирует усилиться в зимнее трансферное окно, об этом информирует издание AS. Согласно данным источника, клуб проявляет заинтересованность в услугах полузащитника мадридского «Реала» Такефусы Кубо и хавбека каталонской «Барселоны» Карлеса Аленьи.

«Хетафе» рассчитывает подписать обоих футболистов на правах аренды. Испанские гранды готовы отпустить своих игроков. При этом для заключения сделки необходимо получить согласие Кубо и Аленьи.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании «Хетафе» провел 14 поединков, в которых набрал 17 баллов. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице.