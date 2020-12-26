«Хетафе» планирует подписать игроков «Барселоны» и «Реала»

|
26 Декабря 2020, 09:45,
|
|
«Хетафе» планирует усилиться в зимнее трансферное окно, об этом информирует издание AS. Согласно данным источника, клуб проявляет заинтересованность в услугах полузащитника мадридского «Реала» Такефусы Кубо и хавбека каталонской «Барселоны» Карлеса Аленьи.
«Хетафе» рассчитывает подписать обоих футболистов на правах аренды. Испанские гранды готовы отпустить своих игроков. При этом для заключения сделки необходимо получить согласие Кубо и Аленьи.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании «Хетафе» провел 14 поединков, в которых набрал 17 баллов. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Хетафе, Трансферы футбола - зима 2021, Карлес Аленья, Такефуса Кубо
Кубо надо отдавать в аренду Хетафе.В Вильреале у него мало практики.
а по заголовку можно подумать - что всех игроков)))) и грандов ослабит, и сам усилится )))