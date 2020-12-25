Президент «Атлетико» Сересо: «Наши воспитанники должны равняться на Коке»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался о капитане команды полузащитнике Коке.

«Наш капитан бьёт все рекорды, он уже стал историей клуба и будет одной из величайших легенд «Атлетико». Я счастлив, потому что Коке является особенным человеком и отличным футболистом. Он – прекрасный пример для наших воспитанников, им есть на кого равняться. Коке – мальчик, который всегда хотел выступать за «Атлетико», пройдя длинный путь, он добился этого», - цитирует Сересо As.

Контракт 28-летнего испанского полузащитника с «матрасниками» действует до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.