Президент «Атлетико» Сересо: «Симеоне – легенда нашего клуба, мы наслаждаемся самым ярким десятилетием в истории»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался о работе главного тренера клуба Диего Симеоне.

«Симеоне – легенда «Атлетико». Будучи игроком, он отдавал всего себя за цвета этого клуба. Теперь он стал тренером и сделал «Атлетико» одной из сильнейших команд в мире. Мы живём и наслаждаемся самым ярким десятилетием клуба. Все в «Атлетико» очень гордятся Диего. Мы знаем, что нам ещё предстоит пережить много прекрасных моментов вместе», - цитирует Сересо As.

Напомним, что Симеоне тренирует «Атлетико» с 2011 года.

После тринадцати туров «матрасники» занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.