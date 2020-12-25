«Барселона» может пригласить Тухеля

Немецкий тренер Томас Тухель, который покинул пост наставника «ПСЖ», может продолжить карьеру в другом европейском клубе. Об этом информирует Fussball Transfers.

Как сообщает издание, 47-летний наставник может трудоустроиться в каталонской «Барселоне». Некоторые кандидаты в президенты «сине-гранатовых» хотят пригласить Тухеля на пост рулевого команды.

Напомним, что выборы президента каталонского гранда состоятся 24-го января.

Тухель работал в парижском клубе с мая 2018-го года. Под его руководством «ПСЖ» дважды становился чемпионом Лиги 1, а также выигрывал Кубок, Кубок лиги и два Суперкубка страны.