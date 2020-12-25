Диего Коста покидает «Атлетико»

Боссы мадридского «Атлетико» приняли решение относительно будущего в команде нападающего Диего Косты. «Матрасники» не собираются продлевать трудовой договор с 32-летним футболистом, утверждает журналист Маттео Моретто в своем «Твиттере».

Коста может сменить клубную прописку уже в январе. На его место должен прийти польский форвард Аркадиуш Милик, у которого истекает контракт с «Наполи».

Диего защищает цвета мадридского топ-клуба с 2018-го года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании форвард сыграл семь поединков, отметившись двумя забитыми мячами. Его контракт с «матрасниками» рассчитан до лета 2021-го года.