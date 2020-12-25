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Пуйоль: «У Месси есть ещё 3-4 года, чтобы выступать на высоком уровне»

25 Декабря 2020, 08:17,

twitter.com

Экс-защитник каталонской «Барселоны» Карлес Пуйоль высказался о своем бывшем одноклубнике Лионеле Месси.

«Месси сейчас 33 года. Лионель по-прежнему мотивирован, думаю, у него есть еще три-четыре года на таком высоком уровне. Если он сумеет избежать травм, то сможет продолжать побеждать», - приводит слова Карлеса портал Goal.

Напомним, что Месси выступает за «сине-гранатовых» на протяжении всей карьеры. Действующий трудовой договор между сторонами рассчитан до лета 2021-го года.

В текущем сезоне Примеры аргентинец провел 14 поединков, записав на свой счет семь забитых мячей (два - с пенальти) и одну результативную передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси, Карлес Пуйоль
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Комментарии (5)
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1
Артур Измаилов
25 Декабря 2020, 10:09

У меси есть ещё 3-4 года, чтобы выступать на посредственном уровне, отправить Барсу на дно и купить еще 3-4 левых ЗМ

1
ингерман
25 Декабря 2020, 09:29

ай.. поточняк - ышо 3-4 года есть шоб поприкалываца над распиаренным гномом.. )))

2
andi
25 Декабря 2020, 08:44

Очень нравился мне Пуйоль когда играл за Барсу.Но сейчас он говорит чушь.Месси пора уходит,главное вовремя и красиво уйти чтобы потом не было стыдно.

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3
Кар Карыч
25 Декабря 2020, 08:33

Гном поведёт к очередным 2:8! На самом высоком уровне! Пуйоль решил присоединиться к трепачам Пуке и Линекеру. Наверное, приплачивают за похвальбу гнома хорошо.

3
Sergo
25 Декабря 2020, 08:24

не более чем лесть. время карлика вышло, и этому подтверждение конец прошлого и нынешний сезоны. гном вытохся... это вам не атлетка Кристина!

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