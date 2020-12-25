Пуйоль: «У Месси есть ещё 3-4 года, чтобы выступать на высоком уровне»

Экс-защитник каталонской «Барселоны» Карлес Пуйоль высказался о своем бывшем одноклубнике Лионеле Месси.

«Месси сейчас 33 года. Лионель по-прежнему мотивирован, думаю, у него есть еще три-четыре года на таком высоком уровне. Если он сумеет избежать травм, то сможет продолжать побеждать», - приводит слова Карлеса портал Goal.

Напомним, что Месси выступает за «сине-гранатовых» на протяжении всей карьеры. Действующий трудовой договор между сторонами рассчитан до лета 2021-го года.

В текущем сезоне Примеры аргентинец провел 14 поединков, записав на свой счет семь забитых мячей (два - с пенальти) и одну результативную передачу.