Пуйоль: «У Месси есть ещё 3-4 года, чтобы выступать на высоком уровне»

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25 Декабря 2020, 08:17,
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Экс-защитник каталонской «Барселоны» Карлес Пуйоль высказался о своем бывшем одноклубнике Лионеле Месси.
«Месси сейчас 33 года. Лионель по-прежнему мотивирован, думаю, у него есть еще три-четыре года на таком высоком уровне. Если он сумеет избежать травм, то сможет продолжать побеждать», - приводит слова Карлеса портал Goal.
Напомним, что Месси выступает за «сине-гранатовых» на протяжении всей карьеры. Действующий трудовой договор между сторонами рассчитан до лета 2021-го года.
В текущем сезоне Примеры аргентинец провел 14 поединков, записав на свой счет семь забитых мячей (два - с пенальти) и одну результативную передачу.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лионель Месси, Карлес Пуйоль
У меси есть ещё 3-4 года, чтобы выступать на посредственном уровне, отправить Барсу на дно и купить еще 3-4 левых ЗМ
ай.. поточняк - ышо 3-4 года есть шоб поприкалываца над распиаренным гномом.. )))
Очень нравился мне Пуйоль когда играл за Барсу.Но сейчас он говорит чушь.Месси пора уходит,главное вовремя и красиво уйти чтобы потом не было стыдно.
Гном поведёт к очередным 2:8! На самом высоком уровне! Пуйоль решил присоединиться к трепачам Пуке и Линекеру. Наверное, приплачивают за похвальбу гнома хорошо.
не более чем лесть. время карлика вышло, и этому подтверждение конец прошлого и нынешний сезоны. гном вытохся... это вам не атлетка Кристина!