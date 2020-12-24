​Куман: «Сразу согласился возглавить «Барселону». Это было так: сейчас или никогда»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал о своём переходе в каталонский клуб из сборной Голландии.

«Барселона» звонила мне в январе, но я не мог оставить сборную Голландии за три-четыре месяца до начала чемпионата Европы. Затем началась пандемия, затем я перенёс сердечный приступ и стал по-другому смотреть на вещи.

Я должен был осуществить свою мечту – стать главным тренером «Барселоны». Когда Хосеп Бартомеу позвонил мне, я сразу же согласился. Мне 57 лет. Это было так: сейчас или никогда», - приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

Напомним, Рональд Куман возглавил «Барселону» минувшим летом.