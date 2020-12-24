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«Реал Сосьедад» объявил о продлении контракта с главным тренером

24 Декабря 2020, 10:59,

Евро-Футбол.Ру

49-летний специалист Иманол Альгвасил заключил новое трудовое соглашение с «Реалом Сосьедад», об этом информирует пресс-служба клуба. Теперь контракт между сторонами рассчитан до 2023-го года.

Напомним, что Альгвасил занял пост главного тренера «Реала Сосьедад» в 2018-м году.

После 16 туров чемпионата Испании баскский коллектив, набрав 26 очков, располагается на третьем месте в турнирной таблице.

В следующем туре «Реал Сосьедад» сыграет против «Атлетика». Поединок состоится в Бильбао 31-го декабря, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Сосьедад, Иманол Альгвасил
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