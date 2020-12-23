Эмери переписал историю «Вильярреала»

«Вильярреал» после ничьей 1:1 с «Атлетиком» из Бильбао в матче пятнадцатого тура испанской Примеры установил новый клубный рекорд.

Команда под руководством Уная Эмери провела девятнадцать матчей подряд без поражений. Последний раз «Вильярреал» проиграл «Барселоне» 0:4 двадцать седьмого сентября в игре третьего тура Ла Лиги.

«Подводники» после 15 игр занимают четвёртое место в чемпионате Испании с 26 очками. «Вильярреал» - единственная команда наравне с лидирующим «Атлетико», имеющая одно поражение в лиге. Следующий матч подопечные Эмери проведут 26 декабря против «Севильи» на «Рамон Санчес Писхуан».