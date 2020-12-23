Защитник «Атлетико» Киран Триппьер дисквалифицирован на 10 недель.

Как сообщает BBC, англичанин признан виновным в нарушении правил о ставках. Речь идёт о ставках на переход Триппьера из «Тоттенхэма» в «Атлетико». Сам футболист свою вину по-прежнему не признает. Стоит отметить, что помимо дисквалификации, Триппьер оштрафован на 77 тысяч евро.

30-летний футболист сыграл девятнадцать матчей за «Атлетико» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился четырьмя голевыми передачами. Контракт Триппьера с «матрасниками» рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в двадцать миллионов евро.