Пуйоль: «Болельщикам «Реала» сложно признать, что Месси является лучшим за всю историю»

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль в очередной раз лестно отозвался о нападающем «каталонцев» Лионеле Месси.

«Если вы спросите меня, кто является лучшим баскетболистом в истории, то я назову Майкла Джордана. Думаю, что Месси будет иметь такой же статус в футболе – лучший в истории. Многие спорят по поводу Джордана, потому что невозможно быть в таких вещах объективным. Болельщикам «Реала» сложно признать, что Месси лучший.

Нам повезло, что Месси существует. Не могу представить, что в ближайшее время появится кто-то лучше него, но если такое случится, то это будет здорово для футбола, потому что болельщики увидят нечто невероятное», - цитирует Пуйоля Goal.