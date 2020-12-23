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Пуйоль: «Болельщикам «Реала» сложно признать, что Месси является лучшим за всю историю»

23 Декабря 2020, 14:11,

twitter.com

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль в очередной раз лестно отозвался о нападающем «каталонцев» Лионеле Месси.

«Если вы спросите меня, кто является лучшим баскетболистом в истории, то я назову Майкла Джордана. Думаю, что Месси будет иметь такой же статус в футболе – лучший в истории. Многие спорят по поводу Джордана, потому что невозможно быть в таких вещах объективным. Болельщикам «Реала» сложно признать, что Месси лучший.

Нам повезло, что Месси существует. Не могу представить, что в ближайшее время появится кто-то лучше него, но если такое случится, то это будет здорово для футбола, потому что болельщики увидят нечто невероятное», - цитирует Пуйоля Goal.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Лионель Месси, Карлес Пуйоль
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Комментарии (3)
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0
Misha_diablo_football
23 Декабря 2020, 15:16

Лучший в истории но без титула чемпиона мира ка-то странно (стрёмно)....

0
Артур Измаилов
23 Декабря 2020, 15:05

лЮчий за всю историю карликовое чючело у которого куча левых ЗМ

1
NOBODY
23 Декабря 2020, 14:20

да причем здесь Реал ...для меня на всю историю останутся лучшими двое - Пеле и Роналдо....Конечно, я имею ввиду настоящего Роналдо - Зубастика...

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