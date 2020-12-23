Пуйоль: «Болельщикам «Реала» сложно признать, что Месси является лучшим за всю историю»

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23 Декабря 2020, 14:11,
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Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль в очередной раз лестно отозвался о нападающем «каталонцев» Лионеле Месси.
«Если вы спросите меня, кто является лучшим баскетболистом в истории, то я назову Майкла Джордана. Думаю, что Месси будет иметь такой же статус в футболе – лучший в истории. Многие спорят по поводу Джордана, потому что невозможно быть в таких вещах объективным. Болельщикам «Реала» сложно признать, что Месси лучший.
Нам повезло, что Месси существует. Не могу представить, что в ближайшее время появится кто-то лучше него, но если такое случится, то это будет здорово для футбола, потому что болельщики увидят нечто невероятное», - цитирует Пуйоля Goal.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, Лионель Месси, Карлес Пуйоль
Лучший в истории но без титула чемпиона мира ка-то странно (стрёмно)....
лЮчий за всю историю карликовое чючело у которого куча левых ЗМ
да причем здесь Реал ...для меня на всю историю останутся лучшими двое - Пеле и Роналдо....Конечно, я имею ввиду настоящего Роналдо - Зубастика...