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Иньяки Уильямс сместил ди Стефано со второго места по числу матчей, сыгранных подряд

23 Декабря 2020, 00:33,

fratria.ru

Форвард «Атлетика» Иньяки Уильямс вышел на поле в матче 15-го тура Ла Лиги против «Вильярреала». Это его 172-й поединок подряд в чемпионате Испании. 26-летний футболист вышел на второе место среди полевых игроков по этому показателю, опередив знаменитого представителя «Реала» Альфредо ди Стефано. Рекорд принадлежит другому баску, Хуану Антонио Ларраньяге, который с 1980 по 1994 годы играл в «Реал Сосьедаде» - 202 матча подряд.

Это событие Уильямс отметил голом на 19-й минуте, который стал для него всего третьим в сезоне в 15-м матче. Перед началом встречи «Атлетик» занимал 10-е место в турнирной таблице с 17 набранными очками.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Атлетик Бильбао, Иньяки Уильямс
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