«Валенсия» с Черышевым проиграла «Севилье», пропустив гол в концовке

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22 Декабря 2020, 21:24,
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Во вторник в чемпионате Испании проходят матчи 15-го тура. «Валенсия» принимала «Севилью» на своём поле и провела встречу «вторым номером», тем не менее, чаще била в створ ворот противника. Один из самых опасных моментов был у Дениса Черышева, россиянин пробивал с разворота в дальний угол, и голкипер выручил. Черышев провел на поле полтора тайма, а единственный гол случился в концовке, когда Сусо из-за пределов штрафной плотным ударом вырвал для «Севильи» победу - 1:0.
В параллельном матче «Эльче» и «Осасуна» сыграли 2:2.
Протокол игры
|81' Сусо Хесус (0:1)
Хауме Доменек • Габриэль Паулиста 17' ( Молина Гиллем ( 17' ) • 78'Мангала Эльяким 84' ( Вальехо Ману ( 84') • Дьякаби Муктар • Джейсон • Васс Даниэль • 45'Солер Карлос • 71'Черышев Денис 69' ( Муса Юнус ( 69') • Гайя Хосе 68' ( Санчес Алехандро ( 68') • Гуэдеш Гонсалу • Макси Гомес
Запасные: Коба Куандреди • Корреа Тьерри • Риверо Кристиан • Собрино Рубен • Эчебаррия Унаи • Эскьердо Висенте
Буну Яссин • Навас Хесус 69' ( Видаль Алеш ( 69') • Кунде Жюль • Карлос Диего Сантос • Акунья Маркос • Хордан Хоан 83' 86' ( Мунир Эль-Хаддади ( 86') • Фернандо Режес • Оскар Родригес 69' ( Ракитич Иван ( 69') • Сусо Хесус 86' ( Гудель Неманья ( 86') • Де Йонг Люк 55' 59' ( Эн-Несири Юссеф ( 59') • Окампос Лукас
Запасные: Фернандес Карлос • Идрисси Уссама • Торрес Оливер • Диас Хавьер • Рекик Карим • Серхи Гомес • Пастор Альфонсо
22 декабря. Стадион "Месталья" (Валенсия).
Протокол игры
|10' Гарсия Рубен (0:1)
|(1:1) Фидель Чавес 46'
|64' Брашанац Дарко (1:2)
|(2:2) Каррильо Гидо 78'
Бадия Эдгар • Барраган Антонио • Верду Гонсало • Кальво Даниэль 46' ( Нино Хуан ( 46') • Санчес-Миньо Хуан 76' ( Каррильо Гидо ( 76' ) • 84'Фернандес Хосан 46' ( Хосема ( 46') • Марконе Иван • Фидель Чавес • Ригони Эмилиано • Моренте Тете 46' ( Родригес Виктор II ( 46') • Бое Лукас 87' ( Милья Пере ( 87')
Запасные: Луисми Луис • Сифу • Лукуми Хейсон • Родригес Диего II • Гутьеррес Хосе • Коне Юссуф
Рубен Мартинес • Ронкалья Факундо • Унаи Гарсия 88' ( Видаль Начо ( 88') • Гарсия Давид III • Круз Хуан • Торрес Роберто • Брашанац Дарко 74' ( Мартинес Хавьер II ( 74') • Монкайола Хон 60' ( Ойер Санхурхо ( 60') • Перес Иньиго 73' • 90'Кальери Хонатан 88' ( Барха Энрике ( 88') • Гарсия Рубен 88' ( Будимир Анте ( 88')
Запасные: Эррера Серхио • Адриан Лопес • Гальего Энрике • Мартинес Иван • Навас Рауль • Брэндон Льямас
22 декабря. Стадион "Мартинес Валеро" (Эльче).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Валенсия, Севилья, Денис Черышев
Севилья вот уже какой матч дожимает соперника в конце
Счёт по игре - "Севилья" была лучше. Обе команды очень грамотно играли в защите, но блестящая атака гостей в концовке решила исход встречи. Сусо провёл очень сильный матч, Черышев - очень слабый.