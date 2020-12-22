«Валенсия» с Черышевым проиграла «Севилье», пропустив гол в концовке

Во вторник в чемпионате Испании проходят матчи 15-го тура. «Валенсия» принимала «Севилью» на своём поле и провела встречу «вторым номером», тем не менее, чаще била в створ ворот противника. Один из самых опасных моментов был у Дениса Черышева, россиянин пробивал с разворота в дальний угол, и голкипер выручил. Черышев провел на поле полтора тайма, а единственный гол случился в концовке, когда Сусо из-за пределов штрафной плотным ударом вырвал для «Севильи» победу - 1:0.

В параллельном матче «Эльче» и «Осасуна» сыграли 2:2.