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«Валенсия» с Черышевым проиграла «Севилье», пропустив гол в концовке

22 Декабря 2020, 21:24,

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Во вторник в чемпионате Испании проходят матчи 15-го тура. «Валенсия» принимала «Севилью» на своём поле и провела встречу «вторым номером», тем не менее, чаще била в створ ворот противника. Один из самых опасных моментов был у Дениса Черышева, россиянин пробивал с разворота в дальний угол, и голкипер выручил. Черышев провел на поле полтора тайма, а единственный гол случился в концовке, когда Сусо из-за пределов штрафной плотным ударом вырвал для «Севильи» победу - 1:0.

В параллельном матче «Эльче» и «Осасуна» сыграли 2:2.

Протокол игры  
Валенсия 0:1 Севилья
    81' Сусо Хесус (0:1)
Хауме Доменек Габриэль Паулиста   17' (Молина Гиллем (   17'   78') Мангала Эльяким   84' (Вальехо Ману (   84') Дьякаби Муктар Джейсон Васс Даниэль   45' Солер Карлос   71' Черышев Денис   69' (Муса Юнус (   69') Гайя Хосе   68' (Санчес Алехандро (   68') Гуэдеш Гонсалу Макси Гомес
Запасные: Коба Куандреди Корреа Тьерри Риверо Кристиан Собрино Рубен Эчебаррия Унаи Эскьердо Висенте
Буну Яссин Навас Хесус   69' (Видаль Алеш (   69') Кунде Жюль Карлос Диего Сантос Акунья Маркос Хордан Хоан   83'   86' (Мунир Эль-Хаддади (   86') Фернандо Режес Оскар Родригес   69' (Ракитич Иван (   69') Сусо Хесус   86' (Гудель Неманья (   86') Де Йонг Люк   55'   59' (Эн-Несири Юссеф (   59') Окампос Лукас
Запасные: Фернандес Карлос Идрисси Уссама Торрес Оливер Диас Хавьер Рекик Карим Серхи Гомес Пастор Альфонсо
22 декабря. Стадион "Месталья" (Валенсия).
Протокол игры  
Эльче 2:2 Осасуна
    10' Гарсия Рубен (0:1)
(1:1) Фидель Чавес 46'    
    64' Брашанац Дарко (1:2)
(2:2) Каррильо Гидо 78'    
Бадия Эдгар Барраган Антонио Верду Гонсало Кальво Даниэль   46' (Нино Хуан (   46') Санчес-Миньо Хуан   76' (Каррильо Гидо (   76'   84') Фернандес Хосан   46' (Хосема (   46') Марконе Иван Фидель Чавес Ригони Эмилиано Моренте Тете   46' (Родригес Виктор II (   46') Бое Лукас   87' (Милья Пере (   87')
Запасные: Луисми Луис Сифу Лукуми Хейсон Родригес Диего II Гутьеррес Хосе Коне Юссуф
Рубен Мартинес Ронкалья Факундо Унаи Гарсия   88' (Видаль Начо (   88') Гарсия Давид III Круз Хуан Торрес Роберто Брашанац Дарко   74' (Мартинес Хавьер II (   74') Монкайола Хон   60' (Ойер Санхурхо (   60') Перес Иньиго   73'   90' Кальери Хонатан   88' (Барха Энрике (   88') Гарсия Рубен   88' (Будимир Анте (   88')
Запасные: Эррера Серхио Адриан Лопес Гальего Энрике Мартинес Иван Навас Рауль Брэндон Льямас
22 декабря. Стадион "Мартинес Валеро" (Эльче).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Валенсия, Севилья, Денис Черышев
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Комментарии (2)
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0
Underdog
22 Декабря 2020, 21:42

Севилья вот уже какой матч дожимает соперника в конце

0
redwhite1959
22 Декабря 2020, 21:33

Счёт по игре - "Севилья" была лучше. Обе команды очень грамотно играли в защите, но блестящая атака гостей в концовке решила исход встречи. Сусо провёл очень сильный матч, Черышев - очень слабый.

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