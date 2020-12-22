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Зидан: «Мы не собираемся рисковать Модричем»

22 Декабря 2020, 17:55,

Global Look Press

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о повреждении полузащитника Луки Модрича, которое хорват получил в матче с «Эйбаром» (3:1).

«Сейчас Лука испытывает дискомфорт. Могу вам сказать, что он не тренировался сегодня утром, надеюсь, что это быстро закончится. Мы не собираемся им рисковать. По моей информации, у Модрича несерьезная травма. Давайте посмотрим, успеет ли он восстановиться к матчу с «Эльче», - цитирует Зидана El Espanol.

Завтра, 23 декабря, «Реал» примет на своём поле «Гранаду», в этом матче Модрич участия не примет. А 30 декабря мадридский клуб на выезде сыграет с «Эльче».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Лука Модрич
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