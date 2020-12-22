Зидан – о словах Кумана про судейство в матче «Реала»: «Меня это раздражает»

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22 Декабря 2020, 16:19,
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на слова наставника «Барселоны» Рональда Кумана, который раскритиковал судейство в матче мадридского клуба.
«Меня раздражает это, потому что я никогда не поднимаю тему судейства. Арбитры являются частью игры, они бывают как правы, так и не правы, то же самое касается и футболистов. Я никогда не вмешиваюсь в работу судей. Не хочу обсуждать слова Кумана, все мои мысли о завтрашней игре», - цитирует Зидана elespanol.
Напомним, что Куман отреагировал на судейство в матче «Реала» с «Эйбаром». Голландский специалист считает, что главный арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота «сливочных» на последних минутах.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Рональд Куман