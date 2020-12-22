Зидан – о словах Кумана про судейство в матче «Реала»: «Меня это раздражает»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на слова наставника «Барселоны» Рональда Кумана, который раскритиковал судейство в матче мадридского клуба.

«Меня раздражает это, потому что я никогда не поднимаю тему судейства. Арбитры являются частью игры, они бывают как правы, так и не правы, то же самое касается и футболистов. Я никогда не вмешиваюсь в работу судей. Не хочу обсуждать слова Кумана, все мои мысли о завтрашней игре», - цитирует Зидана elespanol.

Напомним, что Куман отреагировал на судейство в матче «Реала» с «Эйбаром». Голландский специалист считает, что главный арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота «сливочных» на последних минутах.