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Касильяс стал ассистентом генерального менеджера «Реала»

22 Декабря 2020, 14:14,

twitter.com

Бывший голкипер сборной Испании Икер Касильяс стал ассистентом генерального менеджера мадридского «Реала».

«Икер Касильяс – легенда «Реала». Он является лучшим голкипером в нашей истории. Мы рады приветствовать одного из своих великих капитанов дома», - говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Касильяс является воспитанником «Реала», он играл за мадридский клуб с 1998 по 2015 годы. За это время он успел сыграть 725 матчей за «сливочных» и пропустил 750 голов. С 2015 по 2020 годы испанец выступал за «Порту», где и завершил карьеру. Важно отметить, что Касильяс не появлялся на поле с весны 2019 года после перенесенного сердечного приступа.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Икер Касильяс
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