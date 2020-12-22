Касильяс стал ассистентом генерального менеджера «Реала»

Бывший голкипер сборной Испании Икер Касильяс стал ассистентом генерального менеджера мадридского «Реала».

«Икер Касильяс – легенда «Реала». Он является лучшим голкипером в нашей истории. Мы рады приветствовать одного из своих великих капитанов дома», - говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Касильяс является воспитанником «Реала», он играл за мадридский клуб с 1998 по 2015 годы. За это время он успел сыграть 725 матчей за «сливочных» и пропустил 750 голов. С 2015 по 2020 годы испанец выступал за «Порту», где и завершил карьеру. Важно отметить, что Касильяс не появлялся на поле с весны 2019 года после перенесенного сердечного приступа.