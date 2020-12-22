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Месси - в топ-3 футболистов по количеству игрового времени в 2020 году

22 Декабря 2020, 12:18,

Global Look Press

CIES (международный центр спортивных исследований) представил рейтинг футболистов, сыгравших набольшее количество минут в уходящем году.

Первое место в рейтинге занял защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр. За календарный год он провел 4745 минут. Вторым стал защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш, на счету которого 4344 минуты. Топ-3 замкнул аргентинский нападающий Лионель Месси, представляющий каталонскую «Барселону». В его активе 4293 минуты на поле.

Российские футболисты не попали в топ-100.

Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев включен в топ-100 голкиперов с наибольшим количеством сыгранных минут в 2020 году.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси
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