Месси - в топ-3 футболистов по количеству игрового времени в 2020 году

CIES (международный центр спортивных исследований) представил рейтинг футболистов, сыгравших набольшее количество минут в уходящем году.

Первое место в рейтинге занял защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр. За календарный год он провел 4745 минут. Вторым стал защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш, на счету которого 4344 минуты. Топ-3 замкнул аргентинский нападающий Лионель Месси, представляющий каталонскую «Барселону». В его активе 4293 минуты на поле.

Российские футболисты не попали в топ-100.

Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев включен в топ-100 голкиперов с наибольшим количеством сыгранных минут в 2020 году.