Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«ПСЖ» готов подписать Облака

22 Декабря 2020, 08:59,

Global Look Press

Страж ворот мадридского «Атлетико» Ян Облак может сменить испанскую Примеру на французскую Лигу 1. Как сообщает издание Daily Mail, заинтересованность в подписании словенского голкипера проявляет столичный «ПСЖ».

Согласно данным источника, вратарь хочет сменить команду, чтобы выигрывать больше трофеев. Парижский гранд намерен воспользоваться этим и готов предложить контракт 27-летнему футболисту.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Облак принял участие в 12 поединках, в которых пропустил всего пять мячей. Действующее трудовое соглашение вратаря с «матрасниками» истекает летом 2023-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Трансферы футбола - зима 2021, Ян Облак
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