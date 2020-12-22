«ПСЖ» готов подписать Облака

Страж ворот мадридского «Атлетико» Ян Облак может сменить испанскую Примеру на французскую Лигу 1. Как сообщает издание Daily Mail, заинтересованность в подписании словенского голкипера проявляет столичный «ПСЖ».

Согласно данным источника, вратарь хочет сменить команду, чтобы выигрывать больше трофеев. Парижский гранд намерен воспользоваться этим и готов предложить контракт 27-летнему футболисту.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Облак принял участие в 12 поединках, в которых пропустил всего пять мячей. Действующее трудовое соглашение вратаря с «матрасниками» истекает летом 2023-го года.