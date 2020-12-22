«Барселона» обозначила две трансферные цели

Каталонская «Барселона» собирается усилиться в грядущее зимнее трансферное окно. Согласно информации издания Sport.es, боссы «сине-гранатовых» намерены подписать двух футболистов. Речь идет о голландском нападающем Мемфисе Депая, правами на которого владеет «Лион», и защитнике «Манчестер Сити» Эрике Гарсии.

В текущем сезоне Мемфис сыграл 16 поединков за «Лион», в которых отличился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Его трудовой договор с «ткачами» рассчитан до лета следующего года.

Гарсия провел три матча в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги. Он является воспитанником академии «Барселоны».