Месси: «Без болельщиков ужасно играть, совсем не те эмоции»

Аргентинский форвард Лионель Месси поведал об ощущениях от поединков при пустых трибунах. Болельщиков по-прежнему не допускают на стадионы из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Тяжело ли играть без зрителей? Да, это реально сложно. Без болельщиков ужасно играть. Совсем не те эмоции. При пустых трибунах игры превращаются в тренировки. Поэтому стало столько равных поединков. Коронавирус заставил футбол сильно измениться, причем в плохую сторону. Надеюсь, вскоре это закончится», - передает слова нападающего газета Marca.

Ранее стало известно, что Месси вручили награду «Пичичи». Эта премия присуждается лучшему бомбардиру сезона в Испании.