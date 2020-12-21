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Тебас – о словах Переса: «Можно слушать комментарии клубного телевидения «Реала»

21 Декабря 2020, 19:56,

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о словах президента «Реала» Флорентино Переса про предвзятые футбольные трансляции игр мадридского клуба.

«Хочу обсудить слова президента «Реала». Я думаю, что Перес ничего не понимает в вопросах Суперлиги. Его должны проинформировать получше.

Что касается трансляций, то, если он считает их необъективными, то можно нажать на одну кнопку и слушать комментарии клубного телевидения «Реала». Оно, конечно же, непредвзято», - написал Тебас в «Твиттере».

«Реал» после четырнадцати туров занимает второе место в Ла Лиге. Ближайший матч «сливочные» проведут в среду, 23 декабря. Соперником мадридского клуба станет «Гранада». Стартовый свисток о начале встречи запланирован на 21:45 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Флорентино Перес, Хавьер Тебас
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