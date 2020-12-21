Журналист – об интервью с Месси: «Я понял, насколько он любит «Барселону»

Журналист Жорде Эволе рассказал об интервью с нападающем «Барселоны» Лионелем Месси.

«После этого интервью я понял, насколько Месси любит «Барселону». Я попросил его подписать футболку. По тому, как он ее держал, я понял, что он души не чает в «Барселоне». Его нельзя винить, какое бы решение он не принял», - написал Эволе в «Твиттере».

Большое интервью с Месси выйдет в этом месяце.

Напомним, что Месси хотел покинуть «Барселону» летом, но руководство каталонцев отказалось отпускать своего лидера. Действующее соглашение аргентинского нападающего с клубом действует до конца нынешнего сезона.