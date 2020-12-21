Журналист – об интервью с Месси: «Я понял, насколько он любит «Барселону»

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21 Декабря 2020, 18:58,
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Журналист Жорде Эволе рассказал об интервью с нападающем «Барселоны» Лионелем Месси.
«После этого интервью я понял, насколько Месси любит «Барселону». Я попросил его подписать футболку. По тому, как он ее держал, я понял, что он души не чает в «Барселоне». Его нельзя винить, какое бы решение он не принял», - написал Эволе в «Твиттере».
Большое интервью с Месси выйдет в этом месяце.
Напомним, что Месси хотел покинуть «Барселону» летом, но руководство каталонцев отказалось отпускать своего лидера. Действующее соглашение аргентинского нападающего с клубом действует до конца нынешнего сезона.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, Лионель Месси
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