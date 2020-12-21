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Кандидат в президенты «Барселоны» Бенедито: «Предлагаю снести «Камп Ноу»

21 Декабря 2020, 18:33,

Depositphotos

Кандидат в президенты «Барселоны» Агусти Бенедито считает, что клубу нужно снести домашний стадион «Камп Ноу» и построить вместо него новый.

«Я предлагаю снести «Камп Ноу» и построить новый стадион. Мы могли бы три года играть на базе или на Олимпийском стадионе.

Реконструкция «Камп Ноу» стоит больше денег, чем строительство нового стадиона, которое было бы проспонсировано продажей прав на название стадиона на 25 лет», - цитирует Бенедито Marca.

Отметим, что «Камп Ноу» был открыт в 1957 году, но был реконструирован дважды: в 1995 и 2008 годах. Вместимость «Камп Ноу» составляет порядка 100 тысяч зрителей.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Камп Ноу, Агусти Бенедито
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