Симеоне – о травме Фелиша: «В ближайшие часы мы решим, сыграет ли он с «Реал Сосьедадом»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос о травме нападающего Жоау Фелиша.

«Ему сильно досталось по ноге в матче с «Эльче», но сегодня он провёл отличную тренировку с командой. Жоау нужно продолжать проходить восстановительные процедуры. В ближайшие часы мы решим, сыграет он с «Реал Сосьедом» или нет», - цитирует Симеоне Record.

Матч между «Реал Сосьедадом» и «Атлетико» состоится завтра, 22 декабря, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 21:45 по московскому времени.

Подопечные Симеоне возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в запасе две игры.