Симеоне – о травме Фелиша: «В ближайшие часы мы решим, сыграет ли он с «Реал Сосьедадом»

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21 Декабря 2020, 16:55,
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос о травме нападающего Жоау Фелиша.
«Ему сильно досталось по ноге в матче с «Эльче», но сегодня он провёл отличную тренировку с командой. Жоау нужно продолжать проходить восстановительные процедуры. В ближайшие часы мы решим, сыграет он с «Реал Сосьедом» или нет», - цитирует Симеоне Record.
Матч между «Реал Сосьедадом» и «Атлетико» состоится завтра, 22 декабря, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 21:45 по московскому времени.
Подопечные Симеоне возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в запасе две игры.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Атлетико Мадрид, Диего Симеоне, Жоау Фелиш