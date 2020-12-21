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Модрич не сыграет с «Гранадой»

21 Декабря 2020, 16:01,

Global Look Press

Хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич получил повреждение в матче с «Эйбаром» (3:1).

Как сообщает Marca, опытный футболист завтра пройдёт медицинское обследование. Отмечается, что повреждение не кажется серьезным, но Модрич всё-таки не примет участие в матче с «Гранадой».

35-летний хорват появлялся на поле в двадцати матчах мадридского клуба в нынешнем сезоне, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Контракт Модрича со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2021 года.

«Реал» набрал двадцать девять очков в четырнадцати турах и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Лука Модрич
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