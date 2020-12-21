Месси высказался о ситуации в «Барселоне»

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21 Декабря 2020, 13:49,
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Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси высказался о текущей ситуации в клубе.
«У меня сейчас все отлично. Летом я действительно пережил непростые времена. Но в данный момент все хорошо. «Барселона» переживает не лучшее время, однако я готов биться. Нас окружает много негатива, но мы сможем преодолеть это», - приводит слова аргентинского футболиста издание AS.
Месси хотел покинуть «Барселону» в минувшее трансферное окно, однако переходу помешала сумма отступных в размере 700 миллионов евро. Трудовой договор Лионеля с каталонским грандом истекает летом 2021-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Лионель Месси
Слишком традиционные слова. Обычно они очень далеки от правды.
Попытки преодоления видны, но игра без удовольствия съедает огромные объёмы энергии.
оооооо какие слова , какой текст , видно просветление в бошке произошло либо фаза луны повернулась , а может пришло понимание того что ножки уже не те и особо то за такое бабло никто не спешит получить престарелого по футбольным меркам конечно капризного бородатого малыша ??? или напели очередные кандидаты что будут исполнять все его капризы и терпеть все его выкидоны ?? а может все же прояснение что находишся в великом клубе и лишь маленькая частица ???