Месси высказался о ситуации в «Барселоне»

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси высказался о текущей ситуации в клубе.

«У меня сейчас все отлично. Летом я действительно пережил непростые времена. Но в данный момент все хорошо. «Барселона» переживает не лучшее время, однако я готов биться. Нас окружает много негатива, но мы сможем преодолеть это», - приводит слова аргентинского футболиста издание AS.

Месси хотел покинуть «Барселону» в минувшее трансферное окно, однако переходу помешала сумма отступных в размере 700 миллионов евро. Трудовой договор Лионеля с каталонским грандом истекает летом 2021-го года.