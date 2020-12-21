Кандидат в президенты «Барселоны» анонсировал воссоединение Месси и Неймара

Кандидат в президенты каталонской «Барселоны» Хорди Фарре верит в воссоединение Лионеля Месси и Неймара в стане «сине-гранатовых». Об этом он рассказал в беседе с журналистом издания Mundo Deportivo.

«В «Барселоне» Неймару будут рады. Лионель Месси и Неймар сыграют вместе в следующем году. Уверен, что Лео не хочет уходить. Я общался с его окружением, Месси говорил, что хочет остаться в «Барселоне», но он желает играть за команду, которая будет бороться за титулы», - сказал Фарре.

Неймар выступал за «сине-гранатовых» с 2013-го по 2017-й год. В настоящий момент 28-летний бразилец играет за «ПСЖ». Его контракт рассчитан до лета 2022-го года.