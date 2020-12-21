Лапорта: «С пониманием воспримем решение Месси уйти из «Барселоны»

Экс-президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном уходе из клуба аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Если Лионель примет решение покинуть «Барселону», мы с пониманием отнесемся к этому. Клуб будет двигаться дальше. Для нас не будет препятствием создать мощный коллектив и начать новый этап, который выведет нас на ведущие роли в мировом футболе», - приводит слова Лапорты издание AS.

Действующее трудовое соглашение 33-летнего аргентинца с «сине-гранатовыми» истекает летом 2021-го года. Ранее сообщалось об интересе к Месси со стороны «Манчестер Сити» и «ПСЖ».