Лапорта: «С пониманием воспримем решение Месси уйти из «Барселоны»

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21 Декабря 2020, 09:43,
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Экс-президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном уходе из клуба аргентинского нападающего Лионеля Месси.
«Если Лионель примет решение покинуть «Барселону», мы с пониманием отнесемся к этому. Клуб будет двигаться дальше. Для нас не будет препятствием создать мощный коллектив и начать новый этап, который выведет нас на ведущие роли в мировом футболе», - приводит слова Лапорты издание AS.
Действующее трудовое соглашение 33-летнего аргентинца с «сине-гранатовыми» истекает летом 2021-го года. Ранее сообщалось об интересе к Месси со стороны «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Лионель Месси, Жоан Лапорта
Хоть кто то говорит о клубе , а не о сохранении уже наверное отыгравшего свой век футболиста , ну в Барсе видимо вдохновения ему уже трудно находить .
Уж не знаю за кого гномюки опу рвать будут у меня больший вопрос из за кого ненавистники на говно будут исходить))
Если гном свалит из Барсы, то за кого гномюки будут рвать анус? Кто знает?
карлик уйдет, но плакатики карлуши останутся ведь))