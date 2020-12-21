Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Лапорта: «С пониманием воспримем решение Месси уйти из «Барселоны»

21 Декабря 2020, 09:43,

Global Look Press

Экс-президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном уходе из клуба аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Если Лионель примет решение покинуть «Барселону», мы с пониманием отнесемся к этому. Клуб будет двигаться дальше. Для нас не будет препятствием создать мощный коллектив и начать новый этап, который выведет нас на ведущие роли в мировом футболе», - приводит слова Лапорты издание AS.

Действующее трудовое соглашение 33-летнего аргентинца с «сине-гранатовыми» истекает летом 2021-го года. Ранее сообщалось об интересе к Месси со стороны «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Лионель Месси, Жоан Лапорта
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (4)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ARTUR
21 Декабря 2020, 12:04

Хоть кто то говорит о клубе , а не о сохранении уже наверное отыгравшего свой век футболиста , ну в Барсе видимо вдохновения ему уже трудно находить .

0
Evgen 86
21 Декабря 2020, 10:04

Уж не знаю за кого гномюки опу рвать будут у меня больший вопрос из за кого ненавистники на говно будут исходить))

1
Кар Карыч
21 Декабря 2020, 09:54

Если гном свалит из Барсы, то за кого гномюки будут рвать анус? Кто знает?

0
Артур Измаилов
21 Декабря 2020, 11:07

карлик уйдет, но плакатики карлуши останутся ведь))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
Тедеско в шоке: «Зенит» отправил беззубый «Спартак» в нокаут и стал зимним чемпионом
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
«Валенсия» с Черышевым отняла очки у «Барселоны», хотя Месси догнал «Короля футбола»
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
​Судейская комиссия РФС: Арбитр правильно не назначил два пенальти в матче «Сочи» - «Спартак»
«Вулверхэмптон» на 90+6-й минуте обыграл «Челси»
«Вулверхэмптон» на 90+6-й минуте обыграл «Челси»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола