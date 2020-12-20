Пике: «Нам нужен лидер»

Защитник «Барселоны» Херард Пике высказался о предстоящих президентских выборах.

«Наш клуб переживает очень сложный момент. Скоро пройдут президентские выборы, нам нужен лидер, который сможет всех объединить. Мы должны помочь президенту, кто бы им ни стал. От лица команды прошу попросить болельщиков поддержать нового руководителя.

Академия «Барселоны»? Из неё регулярно выходят сильные игроки. Куман верит в нашу молодежь», - цитирует испанского защитника Mundo Deportivo.

После тринадцати туров «Барселона» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своём активе 21 очко.