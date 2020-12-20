Дембеле вернулся в общую группу

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле восстановился от травмы.

Как сообщает журналист Самуэль Марсден в «Твиттере», Дембеле вернулся к тренировкам в общей группе. Француз имеет шансы принять участие в ближайшем матче каталонского клуба.

В нынешнем сезоне 23-летний футболист сыграл двенадцать игр за «Барселону», забил четыре гола и отдал две голевые передачи. Отметим, что Дембеле не может до конца раскрыть свой потенциал из-за регулярных травм.

Ближайший матч «Барселона» проведёт в среду, 23 декабря, соперником каталонцев станет «Вальядолид». Начало матча запланировано на 00:00 по московскому времени.