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Дембеле вернулся в общую группу

20 Декабря 2020, 14:22,

Global Look Press

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле восстановился от травмы.

Как сообщает журналист Самуэль Марсден в «Твиттере», Дембеле вернулся к тренировкам в общей группе. Француз имеет шансы принять участие в ближайшем матче каталонского клуба.

В нынешнем сезоне 23-летний футболист сыграл двенадцать игр за «Барселону», забил четыре гола и отдал две голевые передачи. Отметим, что Дембеле не может до конца раскрыть свой потенциал из-за регулярных травм.

Ближайший матч «Барселона» проведёт в среду, 23 декабря, соперником каталонцев станет «Вальядолид». Начало матча запланировано на 00:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Усман Дембеле
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