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Перес: «Зидан является символом «Реала»

20 Декабря 2020, 13:23,

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Руководитель «Реала» Флорентино Перес лестно отозвался о главном тренере мадридского клуба Зинедине Зидане.

«Зидан является символом «Реала». Это касается не только его тренерской карьеры, но и карьеры футболиста. Я продолжаю верить в эту команду, в составе которой есть несколько важных игроков, включая лидера Серхио Рамоса. Я доверяю и Зидану.

Матчи без зрителей? Это самое сложное в период коронавируса. Доходы очень сильно упали из-за отсутствия зрителей. Нам пришлось прибегнуть к сокращению расходов, чтобы держаться на хорошем уровне. Конечно, игроки пошли нам на уступки», - цитирует Флорентино Переса Marca.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Флорентино Перес
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