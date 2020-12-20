Перес: «Зидан является символом «Реала»

Руководитель «Реала» Флорентино Перес лестно отозвался о главном тренере мадридского клуба Зинедине Зидане.

«Зидан является символом «Реала». Это касается не только его тренерской карьеры, но и карьеры футболиста. Я продолжаю верить в эту команду, в составе которой есть несколько важных игроков, включая лидера Серхио Рамоса. Я доверяю и Зидану.

Матчи без зрителей? Это самое сложное в период коронавируса. Доходы очень сильно упали из-за отсутствия зрителей. Нам пришлось прибегнуть к сокращению расходов, чтобы держаться на хорошем уровне. Конечно, игроки пошли нам на уступки», - цитирует Флорентино Переса Marca.