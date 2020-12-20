Пеле – о Месси: «Истории любви к одному клубу, к сожалению, будут встречаться всё реже, горжусь тобой»

Легендарный футболист Пеле отреагировал на повтор своего рекорда по количеству голов за один клуб форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

«Трудно изменить свой путь, когда ваше сердце переполняется любовью. Мы оба знаем, что значит любить носить одну и ту же форму каждый день. Нет ничего лучше того места, где мы чувствуем себя как дома. Поздравляю с историческим рекордом, Лионель. Но в первую очередь хочу поздравить тебя со столь успешной карьерой в «Барселоне». Истории любви к одному клубу, к сожалению, будут встречаться всё реже. Я горжусь тобой», - написал Пеле на своей странице в «Инстаграме».

На счету Пеле 643 гола за «Сантос», а Месси забивал за «Барселону».