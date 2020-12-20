Защитник «Барселоны» Херард Пике получил награду от правительства Каталонии за пропаганду спорта перед матчем с «Валенсией» (2:2).

«Когда мне сказали, что планируют вручить эту награду, то я думал обо всём, что со мной произошло.

В 17 лет я переехал в Манчестер – это было очень важное решение в моей спортивной карьере. Мы начинаем ценить вещи, когда теряем их. Я понял, что значит быть каталонцем, когда вернулся в «Барселону». У нас прекрасная страна.

Каталонцы, давайте позаботимся друг о друге в 2021 году, который принесёт нам много хорошего», - цитирует Пике Sport.es.

33-летний Пике является воспитанником «Барселоны».