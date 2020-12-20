Коста: «Жизнь меня бьёт, но я всегда встаю»

Нападающий «Атлетико» Диего Коста рассказал о возвращении после травмы.

«Очень рад возможности снова играть в футбол. Рад, что мне дают шансы, я тренируюсь. Жизнь меня бьёт, но я всегда встаю. Это непросто, со мной постоянно что-то случается после возвращения. У меня есть семья, врачи, партнёры по команде, которые всегда поддерживают меня.

Мне повезло находиться в этом клубе. Я должен благодарить Бога за это. Если со мной что-то случится, то я встану, потому что всегда был таким», - цитирует Косту Mundo Deportivo.

32-летний нападающий сыграл шесть матчей за мадридский клуб в нынешнем сезоне и отметился двумя забитыми голами.