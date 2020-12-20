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Коста: «Жизнь меня бьёт, но я всегда встаю»

20 Декабря 2020, 10:21,

Global Look Press

Нападающий «Атлетико» Диего Коста рассказал о возвращении после травмы.

«Очень рад возможности снова играть в футбол. Рад, что мне дают шансы, я тренируюсь. Жизнь меня бьёт, но я всегда встаю. Это непросто, со мной постоянно что-то случается после возвращения. У меня есть семья, врачи, партнёры по команде, которые всегда поддерживают меня.

Мне повезло находиться в этом клубе. Я должен благодарить Бога за это. Если со мной что-то случится, то я встану, потому что всегда был таким», - цитирует Косту Mundo Deportivo.

32-летний нападающий сыграл шесть матчей за мадридский клуб в нынешнем сезоне и отметился двумя забитыми голами.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Атлетико Мадрид, Диего Коста
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