Коста: «Жизнь меня бьёт, но я всегда встаю»

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20 Декабря 2020, 10:21,
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Нападающий «Атлетико» Диего Коста рассказал о возвращении после травмы.
«Очень рад возможности снова играть в футбол. Рад, что мне дают шансы, я тренируюсь. Жизнь меня бьёт, но я всегда встаю. Это непросто, со мной постоянно что-то случается после возвращения. У меня есть семья, врачи, партнёры по команде, которые всегда поддерживают меня.
Мне повезло находиться в этом клубе. Я должен благодарить Бога за это. Если со мной что-то случится, то я встану, потому что всегда был таким», - цитирует Косту Mundo Deportivo.
32-летний нападающий сыграл шесть матчей за мадридский клуб в нынешнем сезоне и отметился двумя забитыми голами.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Атлетико Мадрид, Диего Коста