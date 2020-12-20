Йович: «Постараюсь сменить клуб, если ничего не изменится»

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович недоволен своим статусом в испанском клубе.

«Всегда очень сложно, когда ты редко появляешься на поле, особенно в таком возрасте. Нападающему нужны голы, чтобы обрести уверенность в себе. Вы должны понимать, что уверенность важна в любом деле. Я постараюсь сменить клуб, если ничего не изменится», - цитирует сербского футболиста Sport Klub.

22-летний нападающий принял участие в пяти матчах мадридского клуба в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился.

Контракт Йовича со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается в 22 миллиона евро.