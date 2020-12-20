Это’О – об аварии: «Бог дал мне второй шанс»

Известный в прошлом нападающий «Барселоны» Самюэль Это’О рассказал о состоянии здоровья после попадания в автомобильную аварию.

«Бог дал мне второй шанс, и я жив. Мои друзья, помощники, охранники и водители, которые находились в этих двух машинах, серьёзно не пострадали. И я тоже», - цитирует камерунского нападающего RT.

Напомним, что 39-летний Самюэль попал в аварию в начале ноября. Бывший футболист «Барселоны» столкнулся с автобусом в Камеруне. Автомобиль Это’О был сильно поврежден, но сам водитель никаких серьезных увечий не получил.

Это’О завершил карьеру футболиста в 2019-м году.