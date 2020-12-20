Отец Куртуа: «Не понимаю, почему мой сын не вошёл в число номинантов на попадание в команду года»

Отец голкипера мадридского «Реала» Тибо Куртуа Тьерри остался недоволен тем, что его сын не вошёл в «команду года» по версии ФИФА.

«Я не понимаю, почему мой сын не вошёл в число номинантов на попадание в команду года.

Хочу отметить, что у нас в Бельгии недостаточно уважают великих спортсменов. Мы часто предпочитаем что-то говорить только тогда, когда человек ошибается. Многие только и ждут провалов.

Я всегда буду гордиться Тибо. Меня поражает то, каких успехов он добивается. Он всегда делает то, чего не может сделать никто в мире, просто посмотрите на его сейв в матче с «Атлетиком» (3:1)», - цитирует отца бельгийского голкипера L'Avenir.net.