«Севилья» упустила победу над «Вальядолидом»

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20 Декабря 2020, 00:56,
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«Севилья» удивила слабой игрой в домашнем матче 14-го тура Ла Лиги против «Вальядолида». Аутсайдеры ни в чем особо не уступили претенденту на место в зоне Лиги чемпионов, в том числе по ударам и моментам. Соперники по разу попали в штангу, а счет был открыт на 31-й минуте Лукасом Окампосом с пенальти. Аутсайдер в концовке отыгрался после подачи с углового и подбора в исполнении Рауля Карнеро - 1:1.
Протокол игры
|Севилья
|1:1
|Вальядолид
|(1:0) Окампос Лукас 31'
|87' Карнеро Рауль (1:1)
Буну Яссин • Навас Хесус • Кунде Жюль • Карлос Диего Сантос • Акунья Маркос • Торрес Оливер 60' ( Хордан Хоан ( 60') • Фернандо Режес • Ракитич Иван 82' ( Гудель Неманья ( 82' ) • 86'Сусо Хесус 82' ( Оскар Родригес ( 82') • Эн-Несири Юссеф • Окампос Лукас 60' 77' ( Де Йонг Люк ( 77' ) 89'
Запасные: Фернандес Карлос • Идрисси Уссама • Диас Хавьер • Васкес Франко • Рекик Карим • Серхи Гомес • Видаль Алеш • Пастор Альфонсо
Масип Хорди • Эрвиас Пабло • Бруно Гонсалес • 8'Эль-Ямик Джавад • Карнеро Рауль • Орельяна Фабиан 43' 62' ( Алькарас Рубен ( 62') • Роке Меса 74' ( Мичел Мигель ( 74') • Сан Эметерио Феде 31' 62' ( Жота Серран ( 62') • Оскар Плано 74' ( Вилья Тони ( 74') • Вайссман Шон 74' ( Гвардиола Серхи ( 74') • Андре Маркос 73'
Запасные: Рубио Вальдо • Луис Перез • Начо Мартинес • Перес Кике • Роберто Хименес • Санчес Хавьер
19 декабря. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Севилья, Вальядолид