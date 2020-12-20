«Севилья» упустила победу над «Вальядолидом»

«Севилья» удивила слабой игрой в домашнем матче 14-го тура Ла Лиги против «Вальядолида». Аутсайдеры ни в чем особо не уступили претенденту на место в зоне Лиги чемпионов, в том числе по ударам и моментам. Соперники по разу попали в штангу, а счет был открыт на 31-й минуте Лукасом Окампосом с пенальти. Аутсайдер в концовке отыгрался после подачи с углового и подбора в исполнении Рауля Карнеро - 1:1.