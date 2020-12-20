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«Севилья» упустила победу над «Вальядолидом»

20 Декабря 2020, 00:56,

Евро-Футбол.Ру

«Севилья» удивила слабой игрой в домашнем матче 14-го тура Ла Лиги против «Вальядолида». Аутсайдеры ни в чем особо не уступили претенденту на место в зоне Лиги чемпионов, в том числе по ударам и моментам. Соперники по разу попали в штангу, а счет был открыт на 31-й минуте Лукасом Окампосом с пенальти. Аутсайдер в концовке отыгрался после подачи с углового и подбора в исполнении Рауля Карнеро - 1:1.

Протокол игры  
Севилья 1:1 Вальядолид
(1:0) Окампос Лукас 31'    
    87' Карнеро Рауль (1:1)
Буну Яссин Навас Хесус Кунде Жюль Карлос Диего Сантос Акунья Маркос Торрес Оливер   60' (Хордан Хоан (   60') Фернандо Режес Ракитич Иван   82' (Гудель Неманья (   82'   86') Сусо Хесус   82' (Оскар Родригес (   82') Эн-Несири Юссеф Окампос Лукас   60'   77' (Де Йонг Люк (   77'   89')
Запасные: Фернандес Карлос Идрисси Уссама Диас Хавьер Васкес Франко Рекик Карим Серхи Гомес Видаль Алеш Пастор Альфонсо
Масип Хорди Эрвиас Пабло Бруно Гонсалес   8' Эль-Ямик Джавад Карнеро Рауль Орельяна Фабиан   43'   62' (Алькарас Рубен (   62') Роке Меса   74' (Мичел Мигель (   74') Сан Эметерио Феде   31'   62' (Жота Серран (   62') Оскар Плано   74' (Вилья Тони (   74') Вайссман Шон   74' (Гвардиола Серхи (   74') Андре Маркос   73'
Запасные: Рубио Вальдо Луис Перез Начо Мартинес Перес Кике Роберто Хименес Санчес Хавьер
19 декабря. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Севилья, Вальядолид
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