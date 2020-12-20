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Исполняющий обязанности президента «Барселоны»: «Куман проделывает отличную работу»

20 Декабря 2020, 00:14,

Global Look Press

Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлос Тускетс высказался о работе Рональда Кумана.

«У меня нет такой ответственности, чтобы уволить Кумана. Рональд проделывает отличную работу в «Барселоне», я поддерживаю его.

Как только я вступил в должность, то сразу же встретился с ним за обедом. Считаю Кумана очень оптимистичным», - цитирует Тускетса sport.es.

«Барселона» набрала двадцать одно очко в тринадцати матчах чемпионата Испании и расположилась на шестой строчке в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Атлетико» уже составляет восемь очков, при этом мадридцы сыграли на матч меньше.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Рональд Куман, Карлос Тускетс
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