Исполняющий обязанности президента «Барселоны»: «Куман проделывает отличную работу»

Исполняющий обязанности президента «Барселоны» Карлос Тускетс высказался о работе Рональда Кумана.

«У меня нет такой ответственности, чтобы уволить Кумана. Рональд проделывает отличную работу в «Барселоне», я поддерживаю его.

Как только я вступил в должность, то сразу же встретился с ним за обедом. Считаю Кумана очень оптимистичным», - цитирует Тускетса sport.es.

«Барселона» набрала двадцать одно очко в тринадцати матчах чемпионата Испании и расположилась на шестой строчке в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Атлетико» уже составляет восемь очков, при этом мадридцы сыграли на матч меньше.