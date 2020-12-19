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Зидан ответил на вопрос о продлении контракта

19 Декабря 2020, 17:23,

Global Look Press

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о продлении контракта.

«Соглашение с клубом действует до 2022 года, так что я не буду ни о чем просить руководство. Я просто будут продолжать работать. Я счастлив находиться в этом замечательном клубе. Мне повезло, потому что я могу сказать, что работаю в лучшем клубе мира. Я надеюсь, что игроки, контракты которых истекают, останутся здесь.

Серхио Рамос? Он будет играть на высочайшем уровне ещё долгие годы. Он всегда заботится о себе и много работает, я не удивлен тем, чего он добился», - цитирует французского специалиста Marca.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Серхио Рамос
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