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19 Декабря 2020, 17:23,
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Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о продлении контракта.
«Соглашение с клубом действует до 2022 года, так что я не буду ни о чем просить руководство. Я просто будут продолжать работать. Я счастлив находиться в этом замечательном клубе. Мне повезло, потому что я могу сказать, что работаю в лучшем клубе мира. Я надеюсь, что игроки, контракты которых истекают, останутся здесь.
Серхио Рамос? Он будет играть на высочайшем уровне ещё долгие годы. Он всегда заботится о себе и много работает, я не удивлен тем, чего он добился», - цитирует французского специалиста Marca.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Серхио Рамос