Хави намерен работать в Катаре до 2022 года

Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави Эрнандес, ранее выступавший за каталонскую «Барселону», поделился планами на будущее.

«Не исключаю, что в будущем настанет момент, когда нужно будет сделать следующий шаг в моей карьере. Однако сейчас я сосредоточен на работе в «Аль-Садде». Хочу максимально использовать возможность сыграть какую-то роль в захватывающем путешествии Катара к 2022 году», - приводит слова специалиста издание Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Хави отказался возглавить «сине-гранатовых», сославшись на недостаток тренерского опыта. Испанский специалист занимает пост рулевого «Аль-Садда» с 2019-го года.