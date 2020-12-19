Месси: «Для меня огромная честь стать обладателем премии «Чемпион мира»

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19 Декабря 2020, 09:24,
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Форвард национальной сборной Аргентины и каталонской «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал получение награды Champion for Peace of the Year.
«Для меня огромная честь стать обладателем этой премии. Приятно быть признанным честным футболистом. Я благодарен организации за эту премию и с нетерпением жду возможности продолжать вдохновлять и поддерживать обездоленных людей», - приводятся слова аргентинского игрока на сайте Peace and Sport.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании 33-летний нападающий провел 12 поединков, отметившись пятью забитыми мячами (два - с пенальти).
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Лионель Месси
Переводите названия всяческих премий правильно и до конца...а то прочитав заголовок статьи, карликоглоры возомнят невесть что