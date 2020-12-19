Кандидат в президенты «Барселоны»: «Мы не сможем конкурировать с «ПСЖ» в борьбе за Месси»

Кандидат в президенты каталонской «Барселоны» Агусти Бенедито высказался относительно возможного ухода аргентинского форварда Лионеля Месси.

«Все хотят, чтобы Лионель остался в «Барселоне». Когда я услышал об интересе «ПСЖ», то испугался. Парижский клуб принадлежит Катару, который проведет чемпионат мира в 2022-м году. Если бы они захотели подписать Месси, то мы бы не смогли с ними конкурировать», - передает слова Бенедито портал Goal.

Минувшим летом Месси хотел уйти из каталонского клуба, однако трансферу помешала огромная сумма отступных. Действующий контракт аргентинца с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2021-го года.