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Кандидат в президенты «Барселоны»: «Мы не сможем конкурировать с «ПСЖ» в борьбе за Месси»

19 Декабря 2020, 09:19,

Global Look Press

Кандидат в президенты каталонской «Барселоны» Агусти Бенедито высказался относительно возможного ухода аргентинского форварда Лионеля Месси.

«Все хотят, чтобы Лионель остался в «Барселоне». Когда я услышал об интересе «ПСЖ», то испугался. Парижский клуб принадлежит Катару, который проведет чемпионат мира в 2022-м году. Если бы они захотели подписать Месси, то мы бы не смогли с ними конкурировать», - передает слова Бенедито портал Goal.

Минувшим летом Месси хотел уйти из каталонского клуба, однако трансферу помешала огромная сумма отступных. Действующий контракт аргентинца с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2021-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси, Агусти Бенедито
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