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Месси стал обладателем награды «Чемпион мира»

19 Декабря 2020, 09:04,

Global Look Press

33-летний аргентинский нападающий Лионель Месси, выступающий на клубном уровне за каталонскую «Барселону», получил награду Champion for Peace of the Year.

Эта премия вручается спортсмену, проявившему активное участие в деятельности по достижению мира и справедливости. Через свой благотворительный фонд футболист продвигает образование и социальную интеграцию для обездоленных детей со всего мира. Об этом сообщается на сайте Peace and Sport.

Стоит отметить, что ранее эту награду получал французский полузащитник Блез Матуиди, ныне выступающий в чемпионате МЛС за «Интер Майами».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лионель Месси
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