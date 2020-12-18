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«Барселона» - Месси: «Для нас ты всегда будешь лучшим»

18 Декабря 2020, 10:25,

Global Look Press

В четверг, 17-го декабря, прошла церемония награждения The Best FIFA Football Awards 2020, на которой был назван лучший игрок уходящего года.

Престижную награду получил польский нападающий Роберт Левандовски, выступающий за мюнхенскую «Баварию». Второе место по итогам голосования занял португалец Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса». Третьим стал форвард сборной Аргентины и каталонской «Барселоны» Лионель Месси.

«Для нас ты всегда будешь лучшим», - говорится в посте пресс-службы «сине-гранатовых» с прикрепленной фотографией Месси и эмодзи козы - GOAT (Greatest of all time).

В текущем сезоне Примеры аргентинец провел 12 матчей, отметившись пятью забитыми мячами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Лионель Месси
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Комментарии (4)
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1
Артур Измаилов
18 Декабря 2020, 12:00

всегда был и будет распиаренным дном

1
pol-black
18 Декабря 2020, 11:37

мессихейтеры такие забавные...

0
Кар Карыч
18 Декабря 2020, 12:11

Хе-хе...

3
Кар Карыч
18 Декабря 2020, 10:40

Поступили также поздравления из Межгалактической футбольной лиги и с региональной лиги содружества Юпитера и Сатурна: Ты наинопланетнейший и наибородатейший! Твои 2:8 есть пример мужества и мастерства для нас! Хе-хе...

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