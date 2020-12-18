«Барселона» - Месси: «Для нас ты всегда будешь лучшим»

В четверг, 17-го декабря, прошла церемония награждения The Best FIFA Football Awards 2020, на которой был назван лучший игрок уходящего года.

Престижную награду получил польский нападающий Роберт Левандовски, выступающий за мюнхенскую «Баварию». Второе место по итогам голосования занял португалец Криштиану Роналду из туринского «Ювентуса». Третьим стал форвард сборной Аргентины и каталонской «Барселоны» Лионель Месси.

«Для нас ты всегда будешь лучшим», - говорится в посте пресс-службы «сине-гранатовых» с прикрепленной фотографией Месси и эмодзи козы - GOAT (Greatest of all time).

В текущем сезоне Примеры аргентинец провел 12 матчей, отметившись пятью забитыми мячами.